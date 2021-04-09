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Пятница, 9 апреля, 2021
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Юные рязанцы смогут насладиться спектаклем «Крошка Енот»

Елена Лобанова

В субботу, 10 апреля, в рязанском театре кукол состоится премьера спектакля «Крошка Енот». Всем знакомая история на сцене заиграет совсем по-другому. 

Все начинается с того, что Крошка Енот отправляется на пруд за раками. Ему предстоит преодолеть длинный, тернистый путь через самую чащу леса. Там он встретит новых друзей, которым обязательно поможет, ведь он «вовсе не крошка». 

Каждый раз главного героя отговаривают от похода на пруд. Дикобраз, заяц и мартышка уверены, что там сидит очень страшное чудище. Чем ближе Крошка приближался к точке назначения, тем страшнее ему становилось. Придя на пруд, смельчак встретился с описываемым чудищем. Он пытался ему и угрожать камнем, и корчить рожицы, но все было бесполезно. Тогда Крошка Енот воспользовался советом мамы и вместо угроз подарил устрашающему хозяину бассейна улыбку.

Старая добрая сказка, которая учит детей преодолевать свой страх и уверенно смотреть ему в глаза. Актеры рязанского театра кукол не просто играют свою роль, а буквально пропускают через себя каждого героя. Обворожительные декорации, которые не заканчиваются на сцене, а продолжаются в зале, погружают зрителей в тот самый ночной лес. Ощущение присутствия дополняется еще и характерными звуками.  

Юные рязанцы с восторгом восприняли постановку и решили, что спектакль просто необходимо посмотреть всем детям.

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