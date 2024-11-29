Yota выяснила, какие игры-таймкиллеры популярны у рязанцев

В 2024 году больше всего времени рязанцы тратят на игры, связанные с дедукцией и эрудицией (в 1,5 раза больше, чем в среднем на разные игры). Следующие в рейтинге — стратегии. Дольше всего в среднем играют зумеры. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенные данные пользователей в играх-таймкиллерах — приложениях, которые позволяют с интересом скоротать время.

К таймкиллерам относятся разные категории игр: обычно они довольно просты по механике, а играть в них можно даже по пути на работу. Если раньше на телефоне были только «Змейка» и «Тетрис», то сейчас пользователи выбирают из сотен разных вариантов.

Больше всего времени россияне тратят в среднем на шахматы — приложения, позволяющие играть против компьютера или другого игрока. Следующие в рейтинге — это викторины или игры на дедукцию и эрудицию (их еще также называют «угадайками» — жанр игр, где пользователь должен угадать, например, песню или актера) и игры с числами (такие как судоку). Также в топ-5 игр, занимающих много времени у россиян, вошли аркады (динамичный жанр, требующий быстрой реакции) и настольные игры (мобильные версии привычных игр).

Мужчины и женщины в Рязани в среднем одинаково активно играют в подобных приложениях (то есть тратят на них примерно равное количество трафика). При этом пользователей-женщин чуть больше в различных «угадайках» (51%) и играх с числами (55%), а рязанские мужчины превосходят числом в шахматах (76%), стратегиях (53%) и викторинах (60%). Также от пола зависит, сколько времени абоненты проводят за играми: в среднем мужчины играют на 5% дольше, однако женщины тратят чуть больше времени в приложениях для шахмат и аркадах.

Тенденцию увеличения трафика на игровые сервисы подтверждают и аналитики МегаФона. Согласно обезличенным данным оператора, у рязанских абонентов трафик вырос на 9% за 2,5 осенних месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В целом, как отмечают аналитики МегаФона, наибольшей популярностью среди абонентов Рязанской области пользуются стратегии — рост трафика в 3 раза, и «угадайки» — в 1,8 раза.

В Центральном федеральном округе вслед за Москвой больше всего времени на игры тратят в Ярославле, Твери, Иваново, Вологде и Смоленске. Дольше всего в шахматы и «угадайки» играют в Ярославле, а в стратегии — в Твери.

Таймкиллеры — это простые и увлекательные игры, которые помогают скоротать время в ожидании (дороге, очереди) или в перерывах между делами. Такие приложения не требуют больших вычислительных ресурсов от устройства (например, смартфона) и быстрого интернета, так как не потребляют много трафика. При этом саму игру при необходимости можно поставить на паузу.

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