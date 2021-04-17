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Суббота, 17 апреля, 2021
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Ярославские следователи разыскивают пропавшую более недели назад 46-летнюю женщину

Елена Лобанова
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Ярославские следователи разыскивают 46-летнюю женщину. Она пропала более недели назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

Известно, что Александрова Наталия Альбертовна пропала 7 апреля. Женщина 1975 года рождения ушла из дома и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. 

Ярославка имеет рост 175 см, среднее телосложение, каштановые волосы и серо-голубые глаза. Во время пропажи была одета в бежевое пальто, джинсы, черные лакированные ботинки, бежевую вязаную шапку. С собой она взяла черную сумку. 

Если вам известно, где находится пропавшая женщина, звоните по номеру 8-962-209-00-08 или 02.

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