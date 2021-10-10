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Воскресенье, 10 октября, 2021
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Ярославская прокуратура покупает сотрудникам элитные квартиры

Никита Брыкин
Ярославская прокуратура покупает сотрудникам элитные квартиры

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Прокуратура Ярославской области планирует купить жилье для рабочих целей, пишет 76.ru.

Речь идет о приобретении квартир в Ярославле, Рыбинске и Большом Селе. Самый дорогой лот — элитная «трешка» на Тверицкой набережной. Ее стоимость оценивают почти в десять миллионов рублей.

«Все это недвижимость для сотрудников прокуратуры Ярославской области», — подтвердили в ведомстве.

При этом в прокуратуре не уточнили, для сотрудника каких чинов покупают элитную недвижимость, подчеркнув, что размеры квартир напрямую зависят от семей сотрудников.

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