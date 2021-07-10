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Суббота, 10 июля, 2021
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Ярославцы пожаловались на очереди на вакцинацию от COVID-19

Елена Лобанова
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Ярославцы пожаловались на очереди в больницах и прививочных пунктах. Горожане начали массово прививаться. Об этом сообщают «ЯРНОВОСТИ«. 

В частности, жители пожаловались на большую очередь на вакцинацию от коронавируса в больнице №2 на Московском проспекте. По словам очевидцев, потоки людей не разделяют, поэтому ждать приходится по часу, а временами и больше. 

Огромная очередь образовалась и в прививочном пункте в ТЦ «Аура». Там скопилось не менее 30 человек. 

В региональном департаменте здравоохранения объяснили такое явление. По их словам, очереди появляются из-за большого количества желающих сделать прививку от COVID-19.

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