Ярославцы пожаловались на очереди на вакцинацию от COVID-19

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Ярославцы пожаловались на очереди в больницах и прививочных пунктах. Горожане начали массово прививаться. Об этом сообщают «ЯРНОВОСТИ«.

В частности, жители пожаловались на большую очередь на вакцинацию от коронавируса в больнице №2 на Московском проспекте. По словам очевидцев, потоки людей не разделяют, поэтому ждать приходится по часу, а временами и больше.

Огромная очередь образовалась и в прививочном пункте в ТЦ «Аура». Там скопилось не менее 30 человек.

В региональном департаменте здравоохранения объяснили такое явление. По их словам, очереди появляются из-за большого количества желающих сделать прививку от COVID-19.