Зоозащитница из Владимира спасла енота, которого кормили остатками сигарет

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Зоозащитники во всех городах России выступают против жестокого обращения с животными и ведут большую волонтёрскую деятельность, направленную на устранение подобных случаев.

Софья Саунина живёт во Владимире. На одном из сайтов она увидела объявление о продаже животного. Девушку насторожил тот факт, что хозяин енота открыто написал, что не кормит животное.

Когда Софья приехала по указанному адресу, то увидела «страшную» картину. Енота кормили отбросами, остатками сигрет. Бедное животное находилось в ужасном физическом состоянии и всячески пыталось укусить хозяина.

Софья предполагает, что такое поведение енота было связано с тем, что хозяин его бил. Девушка выкупила зверька и обратилась в фонд помощи енотам. Животному нашли новый дом и новых адекватных хозяев, — пишет «Губерния-33».