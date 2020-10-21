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Новости мираОбщество

Жителям Липецка предлагают самим выбрать новогоднее оформление города

Елена Лобанова

Администрация Липецка решила предоставить жителям города самим выбрать новогоднее оформление территорий, сообщает пресс-служба ведомства. 

Украшения создадут также сами липчане. МУ «Городской центр рекламы» предложил желающим разработать основные цветовые и графические решения, которые будут использоваться в афишах и праздничных плакатах.

Также победитель сможем оформить и входные группы и витрины объектов торговли, промышленных предприятий, банков, автозаправок, школ и детских садов, учреждений медицины, культуры и спорта. Кроме того, решения концепции лягут в основу оформления площадок для новогодних мероприятий. 

— В конкурсе могут принять участие все желающие и профессионалы своего дела: графические дизайнеры, художники, члены творческих профсоюзов. К конкурсу допускаются и студенты творческих специальностей. Все предложения принимаются до 29 октября включительно, — говорится в сообщении. 

Соревнование пройдет в два этапа. На первом комиссия выберет лучшие работы, а на втором их разместят в социальных сетях. Там уже обычные жители Липецка смогут самостоятельно выбрать понравившееся им оформление. 

— Члены конкурсной комиссии будут оценивать проекты по следующим критериям: концептуальность, образная и художественная выразительность, оригинальность, качество исполнения проекта, детальная проработка графических элементов, — говорится в сообщении. 

Итоги будут подведены до 6 ноября. Авторы лучших проектов получат дипломы и ценные призы. 

Отправить презентации необходимо на электронную почту: mugcr@yandex.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 27-68-65, 27-49-66, 27-64-68.

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