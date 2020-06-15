Жительница Сибири 7 лет прожила в аэропорту

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Жительница Тулуна прожила уже семь лет в Иркутском аэропорту. Об этом пишет Mash.

До переселения в терминал аэровокзала женщина была вахтовиком. Она проживала у дяди, однако позднее родственник выставил ее из своего жилища 19 лет назад. Семь лет назад женщина поселилась в аэропорту.

Ее жизнь протекает спокойно: она спит на своем ряду кресел, моется в туалете. Социальные работники несколько раз приезжали в аэропорт, чтобы забрать женщину, однако гражданка с ними не уезжала. Работники аэровокзала женщину не прогоняют. Они думают, что родственники могут забрать сибирячку когда-нибудь, пишет Вечерняя Казань.