Жительница Саратова выбросила с четвертого этажа двух дочерей и пыталась покончить с собой

В субботу, 17 октября, жительница Саратова выбросила с четвертого этажа своих маленьких дочек, а после хотела покончить жизнь самоубийством, сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось в одном из домов на Ново-Астраханском шоссе. Мать выбросила своих 5-ти и 8-ми летних дочерей из квартиры. Девочки получили серьезные травмы.

— Состояние младшей оценивается как крайне тяжелое, а вторая девочка находится в тяжелом состоянии. Сама мать попыталась покончить с собой, но осталась жива. Причины ее поступка пока неизвестны, — сообщает СМИ.

Как выяснилось позже, женщина пыталась покончить с собой с помощью ножа, но ее успели спасти и госпитализировать. Сейчас она находится в больнице под присмотром правоохранительных органов.

Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело против женщины. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

Прокуратура сообщила, что семья характеризовала себя с положительной стороны и никогда не стояла на учете.

Чуть позже губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду Ирине Седовой принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим и подробно разобраться в причинах произошедшего.