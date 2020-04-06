Житель Подмосковья обхитрил пришедших в баню грабителей

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В Московской области мужчина вместе с женой сумел обхитрить пожаловавших к нему грабителей. Преступники застали гражданина врасплох, когда он находился в бане.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась видеозапись с места событий. На кадрах видно, что в баню к хозяину дома зашли два человека в масках. Мужчина не поверил в происходящее, подумав, что гости разыгрывают его. Однако осознание быстро пришло к потерпевшему, когда один из нападавших нанес ему удар в руку ножом. Затем владелец повел «незваных гостей» в дом из парилки. По пути он стал громко говорить. Его супруга поняла, в чем дело, и вызвала правоохранителей.

Сотрудники полиции приехали в дом к потерпевшим, когда грабители собирали ценные вещи. Один из нападавших сумел скрыться. Другие были отвезены в отделение. Позднее было установлено, что аналогичные преступления мужчины уже совершали.