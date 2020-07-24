Житель Перми убил девятимесячную падчерицу за громкий плач

Житель Перми расправился с 9-месячной падчерицей. Причиной для убийства стал громкий плач девочки, который разозлил мужчину.

Мама малышки ушла на день рождения, оставив бойфренда с ребенком. Но отчима раздражало то, что девочка плакала. За это он «нанес девочке травмы, несовместимые с жизнью».

После обнаружения трупа младенца найти признаки криминальной смерти не удалось. Но проведение судебно-медицинской экспертизы помогло выяснить, что ребенок был убит.

Следователи установили, что в смерти малышки виновен мужчина 1998 года рождения. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает МК.