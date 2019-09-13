Житель Чехова купил хлеб с губкой внутри

В городе Чехове Московской области местный житель купил хлеб с шокирующей начинкой. В мякише батона мужчина нашел губку для мытья посуды.

Житель Чехова, увидев, что товар испорчен инородным телом, отправился обратно в магазин. Там ему вернули денежные средства за покупку хлеба. Кроме того, мужчина потребовал пояснить, как губка оказалась внутри хлебобулочного изделия.

Сообщается, что жалоба клиента была принята. Для разъяснения деталей инцидента будет организована проверка, сообщает Подмосковье сегодня.

Фото и видео: Подмосковье сегодня