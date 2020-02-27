Женщина легла под эвакуатор, чтобы не отдавать машину

Во Владивостоке женщина легла под эвакуатор, чтобы ее машину не забрали на штрафстоянку. Момент был снят работниками ГИБДД на видео. При этом полицейский уговаривал девушку подняться с земли.
Перед «концертом» автоледи оставила свою машину там, где ставиь транспортные средства нельзя. После того, как водительница вернулась к авто, она увидела, что эвакуатор с ее «ласточкой» уже отъехал. Тогда женщина и решила предпринять самые радикальные меры по остановке грузовика.
Однако ее «выступление» не принесло успеха. Женщину уговорили уйти с дороги и поехать в отдел полиции оформлять нарушение. Теперь автоледи ждет штраф, сообщает РЕН ТВ.
Видео: РЕН ТВ