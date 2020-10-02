Жених жестоко убил возлюбленную в день свадьбы и выбросил ее тело в овраг

Правоохранители задержали жителя Новосибирска, который подозревается в убийстве молодой супруги, пишет портал «Om1.ru».

Сообщается, что женщина дождалась любимого из тюрьмы. В этот же день они поженились. Однако в день свадьбы произошла трагедия – мужчина до смерти избил женщину. После этого он выбросил тело в овраг.

«Уволок ее через железную дорогу. Ужастики», — рассказали знакомые с ситуацией.

Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он испытывал неприязнь к женщине, из-за чего избил ее ногами и руками, попадая по голове. В отношении сибиряка возбуждено уголовное дело.