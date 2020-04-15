Загадочная смерть настигла 23-летнюю девушку в квартире

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В Воронеже ведется расследование по факту гибели молодой местной жительницы. Труп 23-летней девушки нашли 12 апреля.

Страшную находку совершили родственники погибшей в квартире на улице Туполева. Совершившие находку люди вызвали правоохранителей и скорую.

Прибывшие на место ЧП врачи констатировали, что 23-летняя девушка мертва. При этом стало известно, что смерть наступила по неизвестным причинам. Будет проводиться судмедэкспертиза для выяснения точных причин кончины, сообщает Регион Онлайн.