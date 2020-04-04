Юноша угнал родительскую машину и погиб вместе с другом

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Два 14-летних парня погибли, два 16-летних пострадали в ходе аварии на территории Ростовского региона. Трагедия случилась в 05:30 утра в городе Белая Калитва.

Согласно предварительной информации, 14-летний парень забрал у родителей Ладу Приору, не спросив разрешения. На автомобиле мальчики стали разъезжать по области.

Однако развлечения продолжались недолго. Юноша в какой-то момент потерял контроль над автомобилем, после чего отечественная легковушка протаранила дерево. В итоге виновник ДТП и его 14-летний друг погибли, а еще двое 16-летних пассажиров были госпитализированы, сообщает РЕН ТВ.