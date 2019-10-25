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Ярославец изрезал жену, заставлявшую его ходить на работу

Суд вынес приговор 48-летнему жителю Ярославля, который ударил жену ножом в живот. Об этом пишет портал «76.ru».

По версии следствия, мужчина устроился на работу и решил это отпраздновать. Это не понравилось его супруге, которая принялась ругать мужа. Она испугалась, что из-за застолья муж прогуляет работу. Он сдержал обиды и несколько раз ударить ее ножом в живот.

Известно, что мужчина попросил жену сказать, что на нее напали в подъезде неизвестные. Однако потерпевшая рассказала правду. Суд назначил ярославцу наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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