Житель Самары, загрузивший фото Гитлера в «Бессмертный полк», прокомментировал свой поступок. Сейчас мужчина является фигурантом дела о реабилитации нацизма.
Его уже допросили в следственной комитете. При этом мужчина отметил, что с предъявляемой ему статьёй он не согласен. Свой поступок он назвал «стёбом».
Он объяснил, что оказался недоволен форматом празднования Дня Победы в этом году. Поэтому и решился на такое деяние, пишет РЕН ТВ.
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