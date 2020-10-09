Архангельского и.о. министра образования задержали по подозрению в педофилии

В пятницу, 9 октября, в Архангельске задержали бывшего чиновника. Его подозревают в педофилии, рассказывает пресс-служба СК по региону.
Информацию о том, что подозреваемый — и.о. министра образования региона Юрия Гнедышева, сообщает Mash. Следствие считает, что мужчина в 2019 году вел переписку с двумя школьницами. Он, якобы, предлагал им вступим с ним в интимную связь. Кроме того, по версии следствия, чиновник отправил одной из девочек видео сексуального характера.
В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц».