Вынесен приговор опекунам 6-летнего Степана Кукина

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора на основании вердикта присяжных заседателей в отношении Юлии Блохиной и Евгения Блохина. Об этом сообщили в СК РФ.



Следствием и в суде было установлено, что Степан Кукин в апреле 2017 года попал в приемную семью. У опекунов сложилось негативное отношение к мальчику. На протяжении нескольких месяцев Юлия и Евгений Блохины из неприязни к приемному ребенку систематически избивали его, а в связи с причиненными травмами медицинскую помощь ему не обеспечивали.



10 августа 2018 года Блохина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанесла беспомощному ребенку множество ударов руками и подручными предметами, причинив мальчику телесные повреждения, от которых он впал в кому. После этого Блохина убедила мужа скрыть следы преступления, а свою дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила совершить самооговор, взяв на себя вину в избиении Степана.



Оказавшаяся в доме Блохиных знакомая им медсестра вызвала бригаду «Скорой медицинской помощи», сотрудники которой госпитализировали ребенка в медицинское учреждение, однако впоследствии Степан скончался, не приходя в сознание.



В результате проведения сложных взаимосвязанных судебно-медицинских и других судебных экспертиз, допросов свидетелей из числа окружения семьи следствием были получены доказательства, позволившие опровергнуть версию Блохиной. Следственным комитетом женщине было предъявлено обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (пп. «п», «д» ч.2 ст.105, пп. «в», «г» ч.2 ст.112, пп. «г», «е» ч.2 ст.117, ст.156 УК РФ). Ее супругу инкриминированы такие преступления, как совершение умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, истязание (пп. «в», «г» ч.2 ст.112, пп. «г», «е» ч.2 ст.117 УК РФ).



Приговором суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Юлии Блохиной назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Евгению Блохину – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

