Понедельник, 10 августа, 2020
23.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Врач рассказал, кому нужно заменить кофе на какао

Иван Федоров

Глава ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк призвал перейти с кофе на какао тех людей, у кого имеются желудочно-кишечные и сердечно-сосудистые заболевания, пишет Москва24.

Доктор заметил, что сердечно-сосудистые заболевания беспокоят людей наряду с повышенным артериальным давлением. Чтобы не увеличивать риск возникновения проблем со здоровьем, таким людям нужно уменьшить употребление кофе. Данный напиток приводит к сужению сосудов, результатом этого становится повышение давления.

Сразу отказаться от привычки пить кофе тяжело, поэтому специалисты призвал сменить кофе на какао. Употреблять его в больших количествах также не нужно, потому что в какао также содержатся биологически активные вещества, способствующие повышению артериального давления.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяКасимовский район: движение вверх и земное притяжение
Следующая статьяФК «Рязань» стартовал в Первенстве России с победы

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Очередное ДТП на Московском шоссе попало на видео

Видео
В интернете появилось видео с моментом ДТП на Московском шоссе в Рязани. Запись размещена на канале Дороги Рязани. Столкновение...
Узнать больше

ФК «Рязань» стартовал в Первенстве России с победы

Новости Рязани
В воскресенье, 9 августа, ФК «Рязань» провёл матч 1-го тура Первенства России среди команд группы 3 Второго дивизиона. Игра прошла на стадионе...
Узнать больше

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
Как безмерно оно – притяженье Земли,Притяженье полей и печальных ракит,Всех дорог, по которым мы в детстве прошли,И...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани победительниц конкурса красоты определили онлайн

Новости Рязани
В Рязани определили победительниц конкурсов «Юная Российская красавица 2020, Рязань» и «Российская красавица 2020, Рязань». В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе...
Узнать больше

Рязанцев приглашают в Black Star Burger

Новости Рязани
В Рязани открылся первый ресторан Black Star Burger. Дружеская атмосфера и легендарные бургеры, покорившие сердца миллионов людей, – всё это ждёт рязанцев...
Узнать больше

В Рязани продлили запрет на массовые мероприятия

Новости Рязани
Опубликовано официальное распоряжение о снятии ограничений в Рязанской области. Документ появился в газете "Рязанские ведомости" 6 августа. Согласно распоряжению,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
Как безмерно оно – притяженье Земли,Притяженье полей и печальных ракит,Всех дорог, по которым мы в детстве прошли,И...
Узнать больше

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+