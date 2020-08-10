Врач рассказал, кому нужно заменить кофе на какао

Глава ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк призвал перейти с кофе на какао тех людей, у кого имеются желудочно-кишечные и сердечно-сосудистые заболевания, пишет Москва24.

Доктор заметил, что сердечно-сосудистые заболевания беспокоят людей наряду с повышенным артериальным давлением. Чтобы не увеличивать риск возникновения проблем со здоровьем, таким людям нужно уменьшить употребление кофе. Данный напиток приводит к сужению сосудов, результатом этого становится повышение давления.

Сразу отказаться от привычки пить кофе тяжело, поэтому специалисты призвал сменить кофе на какао. Употреблять его в больших количествах также не нужно, потому что в какао также содержатся биологически активные вещества, способствующие повышению артериального давления.