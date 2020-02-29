Водитель выбрался из загоревшегося трактора и погиб под колесами фуры

Утром в понедельник, 29 февраля, на 1237-м километре трассы Р-254 «Новосибирск – Омск» произошла авария, которая произойти в фильме ужасов. Об этом пишет портал «Om1.ru» со ссылкой на МВД России по Новосибирской области.

Сообщается, что водитель грузовика марки «Mercedes-Benz», ехавший в Омск, врезался в стоявшие в попутном направлении КамАЗ, «Газель» и трактор дорожно-ремонтной службы МТЗ-82 «Беларусь». В результате на месте погиб владелец «Газели».

Как стало известно, водителю трактора удалось выбраться загоревшегося транспорта. Однако буквально через несколько минут на этом же участке фура марки «Scania» сбила выжившего мужчину, который попытался перейти дорогу. Он погиб на месте. Проводится проверка.

Фото — Om1.ru