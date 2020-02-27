Водитель без прав сбил людей и разбил машины под Иркутском

Водитель без прав, управляя автомобилем ВАЗ-2109, сбил пешеходов и разгромил автомашины. ЧП случилось на тротуаре в Киренске (Иркутская область) и было заснято на видео.

При просмотре видеоролика можно заметить, как легковой автомобиль на полной скорости вылетает на тротуар, машину разворачивает, и она сбивает женщину. Потерпевшая от удара отлетает на несколько метров. Состояние сбитой женщины оценивается как тяжелое.

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Видно также, что автолюбитель выходит из салона ВАЗа, хватается за голову и пытается скрыться с места ЧП. Однако его поймали и задержали прохожие. Позднее стало известно, что у лихача нет прав, разрешающих водить транспортное средство. Сотрудники полиции уточнили, что водитель Лады разбил Toyota Corolla и Mitsubishi Outlander. По факту произошедшего ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ