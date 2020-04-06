Вирусолог назвал наиболее уязвимую перед COVID-19 категорию людей

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал в эфире «России 1», какая категория людей является самой уязвимой перед COVID-19.

Специалист уверен, что больше всего коронавирус опасен для беременных женщин. Свою позицию Зуев раскрыл, пояснив, что несовершеннолетних и людей в возрасте можно лечить различными медикаментами против инфекции, в то же время для беременных тяжело найти идеально подходящие препараты.

Эксперт посоветовал беречь беременных женщин от вируса, потому что последствия COVID-19 непременно отразятся на малыше. Зуев отметил, что речь идет об осложнениях.