Виктория Боня сообщила, что в ее жизни «случилось чудо»

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Известная телеведущая Виктория Боня сообщила поклонникам о радостной для нее новости. Звезда заявила, что поправилась.

– Случилось чудо – и я поправилась за время карантина на 6 кг! – рассказала Боня.

Она отметила также, что весит сейчас 58 килограммов. По ее словам, такой вес стал рекордным для нее самой.

Фанаты ведущей порадовались вместе с Викторией. Они написали в комментариях к посту о наборе килограммов, что случившееся «чудо» очень радует, отметив, что после набора веса Боня стала выглядеть гораздо лучше, пишет 7days.