Верблюд с колесом шокировал жителей Башкирии

Жители башкирского города Белебея заметили на улице свободно гуляющего верблюда. На глазах горожан животное пыталось съесть автомобильные шины, сообщает РЕН ТВ.
Видео с верблюдом попало в соцсеть. На ролике видно, как обитатель пустыни стоит на заснеженной дороге и пробует на вкус покрышки.
– Жует колесо. Пытается переобуться, – с юмором описывает происходящее автор видео.
Неожиданно верблюд выкидывает шину и переключается на наблюдающих за ним горожан.
Кому принадлежит животное, и почему оно гуляет по улицам Белебея в одиночку — неизвестно. Жители надеются, что хозяева верблюда найдут беглеца.