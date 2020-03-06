Верблюд с колесом шокировал жителей Башкирии

Жители башкирского города Белебея заметили на улице свободно гуляющего верблюда. На глазах горожан животное пыталось съесть автомобильные шины, сообщает РЕН ТВ.

Видео с верблюдом попало в соцсеть. На ролике видно, как обитатель пустыни стоит на заснеженной дороге и пробует на вкус покрышки.

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– Жует колесо. Пытается переобуться, – с юмором описывает происходящее автор видео.

Неожиданно верблюд выкидывает шину и переключается на наблюдающих за ним горожан.

Кому принадлежит животное, и почему оно гуляет по улицам Белебея в одиночку — неизвестно. Жители надеются, что хозяева верблюда найдут беглеца.