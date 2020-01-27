В зверском убийстве молодой матери на кладбище подозревается экс-супруг

Возбуждено уголовное дело по факту жесткого убийства 29-летней подмосковного города Хотьково. В преступлении подозревается ее бывший муж. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Тело женщины с проломленной головой обнаружили на кладбище. Известно, что мать двоих детей пропала 20 января. Она работала упаковщицей на Горбуновской ткацкой фабрике. После работы она на такси уехала на кладбище, хотя должна была забрать ребенка из детского сада.

Что заставило ее туда отправиться, пока неизвестно. По предварительной версии, злоумышленник расправился с жертвой на местном кладбище. Ее ударили сзади по голове битой, в результате чего она скончалась. Детали уточняются.

Фото – РЕН ТВ