В Японии представили седан Toyota Crown Sport Style

На территории Японии дебютировал седан Toyota Crown Sport Style. Машина отличается особым черным стилем.

Главная фишка автомобиля – черный декор, который внедрили вместо хромированных частей. Кроме того, новый седан отличают колеса на 18 дюймов с уникальным дизайном. Также черным цветом отделан интерьер.

Стандартным мотором для Toyota Crown Sport Style является турбированный движок с объмом в 2.0 литра. Он выдает 245 л.с. Альтернативой является гибридная силовая установка, которая способна выдать 226 л.с., сообщает Авторевю.



Фото: Авторевю