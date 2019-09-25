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В воронежских школах отменили занятия из-за гари и дыма

В Воронежской области в среду, 25 сентября, отменили занятия в двух школах из-за гари и запаха дыма. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Решение об отмене занятий приняли в школе №100 в воронежском микрорайоне Репное и в СОШ №2 в новоусманском посёлке Отрадное. Администрация учебных заведений решила, что проводить уроки в такой обстановке просто опасно для здоровья учеников.

Во вторник, 24 сентября, несколько районов Воронежа накрыло туманом и дымом. Выяснилось, что дым и гарь появились после возгорания сухой травы и камыша в пойме реки Усманки. По данным СМИ, площадь возгорания там оценивается в 5,5 гектара.

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