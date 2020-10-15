В Волге около Твери выявлено повышенное содержание опасных веществ

В ходе изучения состояния воды в верхней Волге исследователи обнаружили участки,на которых значительно превышен уровень содержания микропластика. Ниже Твери было выявлено около четырех частиц на кубометр, что характеризует эту зону как наиболее загрязненную, пояснили «Известиям» в Росводресурсах и некоммерческом фонде «Без рек как без рук».

Исследования реки Волги на наличие микропластика начались летом 2020 года. Уже изучены участки близ Твери, Ржева, Зубцова и Старицы.

Превышения микропластика были обнаружены в районе Селижарово — от 0,1 до 0,4 частицы на каждый кубометр речной воды, что можно считать неожиданно высоким, но все же допустимым загрязнением. В районе Ржева выявлено до 2 частиц, а ниже Твери — около 4 частиц на кубометр. Это считается сильным загрязнением микропластиком, сообщили участники экспедиции.

В России микропластик пока не входит в перечень загрязняющих веществ, по которым определяют состояние вод. Но во всём мире он признан одним из ключевых загрязнителей, рассказали в Росводресурсах.

Специалисты фонда «Без рек как без рук» продолжают исследование Волги ниже по течению: в сентябре экспедиция прошла по маршруту Нижний Новгород-Чебоксары-Казань. Сейчас ведутся работы по определению содержания микропластика на участке от Самары до Астрахани. В следующем году будут изучены другие российские реки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Опасные грязи: в Волге выявлен превышенный уровень микропластика.