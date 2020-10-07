В Великих Луках сразу 14 школьников госпитализированы после линейки

СК возбудил уголовное дело по факту госпитализации учащихся во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках, пишет «КП». Речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В больницу попали ученики с шестого по восьмой класс. Их госпитализировали с головокружением и общей слабостью. Предварительный диагноз: «Отравление неустановленным веществом».

В данный момент школьники находятся в удовлетворительном состоянии. Все анализы показали хорошее состояние здоровья. Данные судебно-химического исследования ожидаются в ближайшее время. Отрабатываются все возможные версии произошедшего.