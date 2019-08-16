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В Ульяновске умер мужчина, отравившийся подсолнечным маслом

В Ульяновске в больницу попали семь человек, отравившихся неизвестным веществом. Один из пострадавших умер, сообщает Интерфакс.

Всего в больницу попали семь человек: семейная пара, их родители, двое детей и коллега по работе одного из супругов. Все они употребляли в пищу подсолнечное масло, которое сделал старший из мужчин. У всех пострадавших при поступлении в больницу наблюдались кровотечения различной локализации.

Назначены экспертизы, которые должны установить, чем отравились люди. Шестеро пострадавших сейчас находятся в больнице, их состояние оценивается удовлетворительно.

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