В Ульяновске умер мужчина, отравившийся подсолнечным маслом

В Ульяновске в больницу попали семь человек, отравившихся неизвестным веществом. Один из пострадавших умер, сообщает Интерфакс.



Всего в больницу попали семь человек: семейная пара, их родители, двое детей и коллега по работе одного из супругов. Все они употребляли в пищу подсолнечное масло, которое сделал старший из мужчин. У всех пострадавших при поступлении в больницу наблюдались кровотечения различной локализации.



Назначены экспертизы, которые должны установить, чем отравились люди. Шестеро пострадавших сейчас находятся в больнице, их состояние оценивается удовлетворительно.

