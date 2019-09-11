В Улан-Удэ в автобус с протестующими бросили дымовую шашку

Ночью в четверг около 2:00 по местному времени сотрудники Нацгвардии бросили дымовую шашку в автобус. В нем уже третьи сутки ночуют протестующие, пишет Новая газета.

Активисты стали задыхаться и выбегать из автобуса. На улице их схватили и положили на асфальт. Всего росгвардейцы задержали около 15 человек. По одной из версий, их повезли в ОВД по Советскому району Улан-Удэ.

Отметим, что акция протеста в Улан-Удэ началась вечером 9 сентября. Протестующие требуют переизбрать мэра города, которым стал Игорь Шутенков.