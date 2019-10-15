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В Уфе школьница два года терпела насилие ради семьи

Стали известны шокирующие подробности изнасилования 15-летней уроженки Узбекистана в Уфе. Об этом пишет Bash News.

Девочка рассказала, что на протяжении двух лет терпела насилие от взрослого мужчины. По ее словам, 44-летний близкий друг семьи насиловал и шантажировал ее.

«У моей мамы проблемы с документами. Он пугал меня тем, что маму депортируют, а сестер выгонят из школы. Я боялась его, но терпела ради семьи», — призналась жертва.

Сейчас подросток находится в социальном приюте вместе с двумя другими сестрами. Их мать поселили в пункте временного содержания иностранцев.

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