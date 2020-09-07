В Тюменской области мальчику без рук выдали механическую коляску

В деревне Синицына Тюменской области инвалиду Серафиму Денисову, у которого нет рук и ног, выдали механическую коляску, сообщается в группе ВКонтакте.

Семнадцатилетний подросток не может самостоятельно передвигаться, поэтому прекрасным решением для него стала бы коляска с электрическим управлением. Но у семьи нет денег на это устройство, поэтому летом юноша вынужден передвигаться, сидя на скейтборде, а в остальное время года сидеть дома.

В пресс-службе департамента соцразвития Тюменской области рассказали изданию Znak.com, что не выдавали Денисову коляску. По словам сотрудников, очень давно это сделала благотворительная организация.