В Тюменской области ленивый парень прикинулся похищенным, чтобы доехать до города

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека. Дело в том, что парень использовал ложный донос и тем самым заставил правоохранителей явиться к нему.

Инцидент случился 13 сентября. В вечернее время суток фигурант уголовного дела позвонил в полицию и заявил, что он похищен. Также «потерпевший» отметил, что преступники везут его в багажнике авто. 23-летний тюменец заметил, что находится на трассе Ишим – Большое Сорокино. Сотрудники полиции оперативно прибыли на указанное парнем место и увидели, что звонившего никто не похитил. Выяснилось, что гражданин не желал идти пешком.

Парня забрали. Выяснили, что в момент звонка и инцидента в целом он был трезвым. сейчас ведется расследование. «Герой» истории является подозреваемым. Ему грозит штраф размером до 120 тысяч или же выполнение обязательных работ. Самым строгим наказанием, которое может выбрать суд является тюремный срок продолжительностью до 2-х лет, сообщают Известия.