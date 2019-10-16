В Томске в окнах бара танцуют полуголые девушки: жители негодуют

В центре Томска хозяева недавно открывшегося коктейль-бара решились на очень смелый пиар-ход для привлечения новых посетителей. Теперь в окнах заведения танцуют полуголые барышни.

Такое решение приняли владельцы бара на проспекте Ленина, неподалеку от Томского государственного университета. Резонанс от этого не заставил себя долго ждать: очевидцы засняли танцовщиц на видео и разместили ролики в соцсетях. Далее последовала буря негодования. Решение владельцев бара сперва раскритиковали жители города, а затем подключились и власти. По словам заммэра Томска по безопасности, администрация города уже обратилась в полицию с просьбой провести проверку по факту открытия такого откровенного заведения.

Отметим, что сами владельцы коктейль-бара пока никак не прокомментировали скандальную ситуацию. Про очень смелую рекламу комментариев также не дали, сообщает СибДепо.

Фото: СибДепо