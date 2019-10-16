На главную Новости мира В Томске в окнах бара танцуют полуголые девушки: жители негодуют
Новости мираОбщество

В Томске в окнах бара танцуют полуголые девушки: жители негодуют

В центре Томска хозяева недавно открывшегося коктейль-бара решились на очень смелый пиар-ход для привлечения новых посетителей. Теперь в окнах заведения танцуют полуголые барышни.

Такое решение приняли владельцы бара на проспекте Ленина, неподалеку от Томского государственного университета. Резонанс от этого не заставил себя долго ждать: очевидцы засняли танцовщиц на видео и разместили ролики в соцсетях. Далее последовала буря негодования. Решение владельцев бара сперва раскритиковали жители города, а затем подключились и власти. По словам заммэра Томска по безопасности, администрация города уже обратилась в полицию с просьбой провести проверку по факту открытия такого откровенного заведения.

Отметим, что сами владельцы коктейль-бара пока никак не прокомментировали скандальную ситуацию. Про очень смелую рекламу комментариев также не дали, сообщает СибДепо.

Фото: СибДепо

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected]fo.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рекордно холодная погода зарегистрирована в Москве и Подмосковье

Лада улетела в овраг после ДТП под Сызранью

Под Липецком мужчина убил своего приятеля и его беспомощную мать