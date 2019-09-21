В Татарстане девушка сдала полиции своего бойфренда: он убил таксиста

19 сентября около трассы в Высокогорском районе Татарстана был найден труп мужчины с колотыми ранами области груди. Выяснилось, что погибшим является 31-летний водитель такси. У него остались маленькие дети.

Известно, что мужчина был убит. Человека, расправившегося с таксистом, правоохранителям сдала его собственная возлюбленная. Установлено, что 17 сентября 26-летний злоумышленник приехал к своей любимой. Молодая пара решила отправиться куда-нибудь и заказала такси. Забирать их приехал 31-летний мужчина на паркетнике Kia. Шоферу пришлось поколесить по городу. Сперва молодые люди хотели попасть в Авиастроительный район, затем в сторону населенного пункта Шигали Высокогорского района. По пути попросили остановить машину. Девушка ушла из авто, а когда пришла обратно, заметила, что возлюбленный нанес таксисту несколько ударов ножом в грудь. Она вскрикнула, таксист в это время смог сбежать из кроссовера. Но ранения оказались смертельными, и потерпевший умер до приезда скорой. Молодая пара уехала с места ЧП на автомобиле таксиста.

На фото: нападающий ХК «Ак Барс» (Казань) Владимир Ткачев и убитый 31-летний таксист

18 сентября девушка убежала от парня-убийцы. Она поехала домой автостопом. Преступник погнался за девушкой на паркетнике убитого мужчины. По пути он угодил в аварию. Однако взял себе такси и поехал домой к возлюбленной. Однако девушка уже успела вызвать правоохранителей. Жестокий мужчина оказался быстрее стражей порядка, но убить девушку не успел. Его задержали. Ведется расследование уголовного дела по факту убийства, сообщает Ридовка.

Фото: Ридовка