В суде Ефремов рассказал подробности давления со стороны Эльмана Пашаева

В четверг, 22 октября, в Мосгорсуде, где рассматривается апелляционная жалоба на приговор, Михаил Ефремов рассказал, каким образом его бывший адвокат Эльман Пашаев оказывал давление, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал обвиняемый, он сразу хотел признать вину, однако Пашаев его тогда переубедил, обещая оправдательный приговор. Кроме того, по словам Ефремова, бывший адвокат предлагал подкупить свидетелей.

— На следующий день после аварии Пашаев сам передо мной появился. Он нашел меня через каких-то знакомых. Начал уверять, что добьется оправдательного приговора, но для этого нужно подкупить свидетелей. Убедил меня отказаться от признательных показаний, — говорит Михаил Ефремов.

Также актер заявил, что во время самого первого слушания адвокат пострадавших спросил обвиняемого, согласен ли он со своей защитой. В этот момент, как уверяет Ефремов, Эльман Пашаев начал бить его под столом по ноге, чтобы тот дал правильный ответ.

— Я первый раз был в суде в качестве обвиняемого. Находился в полном шоке. Поэтому на меня было просто повлиять. Эльман хоть и делал все обаятельно, но все-таки врал мне. Я совершил большую ошибку, когда нанял Пашаева, — подчеркнул артист.

Напомним, ранее новая защита Михаила Ефремова просила суд провести дополнительную экспертизу, был ли действительно пристегнут Сергей Захаров. Ответ суда был прост.