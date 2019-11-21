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В столице сотрудник ДПС остановил угонщиков стрельбой по колесам

В Москве инспекторам ГИБДД пришлось стрелять, чтобы задержать угонщиков легкового авто. Это случилось 20 ноября, когда сразу два патрульных отряда пытались остановить Ладу 99-й модели.

В ходе преследования водитель ВАЗа отказывался останавливаться и нарушал ПДД. Чтобы прекратить погоню и задержать злоумышленников, сотрудникам ДПС пришлось сперва выстрелить в воздух, предупреждая лихача о своих намерениях, а позднее и произвести выстрелы по колесам легковушки. Лишь после этого водитель 1999 года рождения остановил ТС. В момент ареста в салоне отечественного седана были парни молодые люди 1994 и 1992 годов рождения, сообщает РИА Новости. Все преступники без боя сдаваться не желали и оказывали сопротивление.

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Однако в итоге нарушители правопорядка были арестованы и доставлены в отделение полиции. Было выяснено, что машина, на которой передвигались ребята, была ранее угнана. По факту данного правонарушения уже возбуждено уголовно дело. Ведется расследование.

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