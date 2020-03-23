В Стерлитамаке гимназисты насиловали друг друга и называли это игрой

Алексей Агеев
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В Стерлитамаке одна из жительниц рассказала о странной игре мальчиков-гимназистов. Гражданка сообщила, что дети играют в геев.

По словам матери одного из парней, в гимназии № 1 «мальчики подбегают к мальчикам и «трахают» друг друга». Тех, кто этому подвергается, называют «чмырями».

– Этот вопрос мы обсуждали на родительском собрании. И директор школы сказал: «Если об этом кто-нибудь узнает, тебя в Следственный комитет сейчас прямо заберут», – заявила жительница Стерлитамака.

Женщина требует разобраться в ситуации и назначить наказание для виновных, пишет Вечерняя Казань.

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