В США девушка застряла в одном дне, потеряв память

Жительница города Монмут, штат Иллинойс, лишилась долговременной памяти, получив травму мозга. Это произошло 11 июля. Теперь американка просыпается с уверенностью, что на календаре все тот же день.

Сообщается, что 16-летняя девушка получила удар по голове на танцевальном состязании. Из-за этого у нее начались проблемы с памятью. Как пишет Лента, школьница не может удержать воспоминания более двух часов.

Врачи не могут помочь пациентке. Ей делали компьютерную томографию и МРТ, однако не выявили в ее мозге отклонений.