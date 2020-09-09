В Сочи женщина сожгла 11 автомобилей

В Сочи 45-летняя женщина сожгла 11 автомобилей. Общий ущерб оценивается в 1 900 000 рублей, сообщает региональный УМВД.

С заявлением в полицию обратился местный житель. Он сказал, что ночью кто-то поджег его автомобиль. Сотрудники полиции опросили очевидцев произошедшего, просмотрели записи камер видеонаблюдения, и выяснили, что виновницей является 45-летняя женщина, приезжая из Красноярского края.

Злоумышленница разбила боковое стекло автомобиля потерпевшего и бросила в салон бутылку с зажигательной смесью. Правоохранительные органы установили причастность женщины к еще 10 аналогичным поджогам.

В настоящее время следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”.