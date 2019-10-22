В Сети засветился будущий BMW M3 серии G80

В Интернете разместили фотографию новейшего седана BMW M3 серии G80. Машину показали на снимке без камуфляжа.

По предварительным данным, фото сделали на заводском конвейере. Соответственно, можно сделать вывод, что баварцы уже начали собирать предсерийные автомобили. Это значит, что премьерный показ будет уже в скором времени.

Известно, что новый M3 будет также оснащаться рядной 3-литровой битутрбированной «шестеркой». Однако мощность двигателя возрастет с 431 – 460 л.с. (это будет зависеть от версии) до 480 – 510 лошадиных сил. Главная «фишка» новинки – полный привод, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю