На главную Новости мира В Сети засветился будущий BMW M3 серии G80
Новости мираОбщество

В Сети засветился будущий BMW M3 серии G80

В Интернете разместили фотографию новейшего седана BMW M3 серии G80. Машину показали на снимке без камуфляжа.

По предварительным данным, фото сделали на заводском конвейере. Соответственно, можно сделать вывод, что баварцы уже начали собирать предсерийные автомобили. Это значит, что премьерный показ будет уже в скором времени.

Известно, что новый M3 будет также оснащаться рядной 3-литровой битутрбированной «шестеркой». Однако мощность двигателя возрастет с 431 – 460 л.с. (это будет зависеть от версии) до 480 – 510 лошадиных сил. Главная «фишка» новинки – полный привод, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Мошенники оформили кредиты на пенсионерку в Псковской области

ФК «Рязань-ВДВ» выпустил видеоролик к домашнему матчу Лиги чемпионов

«Реактивные» танки Т-80 поступили на вооружение на Дальнем Востоке