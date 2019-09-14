В Сети показали интерьер обновленной KIA Optima

Фотошпионы умудрились сфотографировать салон новой KIA Optima, которую только готовят к дебюту. Фотографии появились на страницах портала Thekoreancarblog.

Глядя на снимки, можно сделать вывод о том, что сильно интерьер новой Оптимы не поменяется. Будут немного улучшены воздуховоды для пассажиров, располагающихся на заднем диване. Самая главная фишка в обновленной версии седана – выдвигающийся сенсорный дисплей от информационно-развлекательного комплекса и кардинально измененный блок управления климатом – он теперь сенсорный.

Точные даты дебюта обновленной KIA Optima пока неизвестны. Сообщается, что корейский седан третьей генерации покажут общественности в течение осени текущего года, сообщает Пенза Драйв.

Фото: Thekoreancarblog