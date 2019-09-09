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В Ростове молодая пара занялась любовными утехами прямо в такси

В Сети разместили фото и видео, записанное в Ростове. На кадрах можно увидеть, как раскрепощенные молодые люди занимаются сексом в салоне такси.

Известно, что любовные утехи в автомашине такси были замечены горожанами в пятницу, 6 сентября. Примечательно, что во время того, как пассажиры такси занимаются друг другом, водитель спокойно сидит на своем месте и ждет, пока развлечения клиентов закончатся.

Публикация вызвала различные комментарии в Сети. Одни одобрили занятие молодой пары, другие раскритиковали влюбленных за развязность, сообщает Курск.ком.

Фото: ВК, «Это Ростов, детка!»

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