В России подорожает кроссовер Geely Emgrand X7

Китайский производитель Geely планирует поднять цену на максимальную комплектацию кроссовера Emgrand X7. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Сообщается, что с 1 сентября версия Flagship подорожает на 35 тысяч рублей. Так, модель будет стоить 1 329 000 рублей. Уточняется, повлияет ли подорожание на уровень оснащения автомобиля.

Сейчас внедорожник Geely Emgrand X7 представлен на российском рынке в пяти вариантах с 1,8- и 2,0-литровым бензиновыми двигателями. Цена варьируется от 1 004 900 до 1 294 900 рублей.