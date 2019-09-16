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В России подешевели внедорожники Toyota Land Cruiser и Fortuner

Компания Toyota снизила цены на внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Fortuner на российском рынке. Об этом пишет портал «Автоновости дня».

Сообщается, что в рамках специального предложения, действующего с 14 по 30 сентября 2019 года, скидка на модели составит 150 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 200 подешевел во всех комплектациях. Базовая версия «Элеганс», оснащенная 4,6-литровым бензиновым двигателем , обойдется покупателям в 4 725 000 рублей.

Toyota Fortuner также стал дешевле во всех версиях. Стоимость авто в начальной комплектации «Стандарт» с 2,7 литровым бензиновым двигателем составляет 2 072 000 рублей.

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