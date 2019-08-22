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В Приморье размыло дорогу Владивосток-Находка

В Приморском крае оказалась размытой дорога из Находки во Владивосток. Вода затопила участок трассы, проходящий через населенный пункт Смоляниново. Теперь в поселке образовалось озеро.

Автомобили, едущие из Находки в столицу Приморья, стоят в большой пробке. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, которые следят, чтобы автомобили не утонули в образовавшемся «водоеме». При этом сами автомобилисты пересекают водное пространство на трассе на своих авто небольшими группами.

С серьезными проблемами столкнулись хозяева автомобилей с низкой посадкой. Для них стало невозможной задачей преодолеть затопленный участок, сообщает Прима Медиа.

Фото очевидцев

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