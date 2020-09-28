В Приморье лихач на самосвале переехал детей, есть погибший

Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего водителя самосвала, который переехал детей в окрестностях приморского города Фокино в Приморье. Об этом пишет портал «Вести». Появилось видео с места страшной аварии.

Инцидент произошел 26 сентября. Сообщается, что пятеро детишек в сопровождении взрослых возвращались с моря. Они решили сократить путь и перебежать дорогу в неположенном месте.

Водитель груженого щебнем самосвала пошел на обгон, а когда увидел детей, принялся сигналить. Он не стал останавливаться. Под колеса попали девочки 8 и 9 лет. Одна из них скончалась, другая попала в больницу в тяжелом состоянии.